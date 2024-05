(Di mercoledì 15 maggio 2024)dinella Provincia di, per un valore complessivo di 100di: Guardia di Finanza arresta 11. Sgominatodi: l’operazione della Guardia di Finanza – Ilcorrieredellacitta.comMaxi blitz della Guardia di Finanza nella Provincia di, dove i militari hannoundi. Le società messe sotto la lente d’ingrandimento, gestite principalmente da undicilegate al mondo dell’imprenditoria italiana, erano riusciti a raccogliere 100 milaattraverso i propri illeciti. Le indagini dei ...

Roma, scoperto giro di fatture false per 100 milioni di euro: arrestate 11 persone - roma, scoperto giro di fatture false per 100 milioni di euro: arrestate 11 persone - Giro di fatture false nella Provincia di roma, per un valore complessivo di 100 milioni di euro: Guardia di Finanza arresta 11 persone.

Fimaa:In atti notarili no compenso agente, basta numero della fattura - Fimaa:In atti notarili no compenso agente, basta numero della fattura - roma, 14 mag. (askanews) – Indicare negli atti notarili di compravendita di un immobile non il compenso dell’agente immobiliare, ma gli estremi della fattura che ha emesso e rivedere la norma che disc ...

Scoperta presunta frode Iva milionaria su 500 supercar - Scoperta presunta frode Iva milionaria su 500 supercar - PERUGIA, 14 MAG - Una presunta evasione dell'Iva per 2,5 milioni di euro da parte di una società con sede legale nel folignate operante nel settore della vendita di auto è stata scoperta dai funzionar ...