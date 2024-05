Roma - scoperto giro di fatture false | 11 persone in manette

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024- Beni mobili e immobili per un valore sino a 25 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che stanno contestualmente eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta degli uffici die Torino della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 11fisiche – tra imprenditori e professionisti – indagati per associazione a delinquere finalizzata all’emissione e utilizzo diper operazioni inesistenti, nonché all’auto-riciclaggio. Il provvedimento costituisce l’epilogo di indagini delle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Capitale che hanno fatto piena luce su una frode all’I.V.A., che ha causato un ammanco per il bilancio ...

Messaggio del Presidente Mattarella in occasione della cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica 2024 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante ... Sempre più frequentemente le scoperte scientifiche sono frutto della sinergica collaborazione tra studiosi di diverse nazionalità

