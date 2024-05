Roma - ragazzo 29enne muore dopo essere precipitato da un muretto sul Lungotevere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unsvedese di 29 anni è morto questa mattina, poco prima delle 6,dalla banchina del Tevere, all’altezza diSanzio, nel centro di. Dalle immagini delle telecamere prese dagli investigatori si vede il giovane camminare da solo in strada barcollando e poi sporgersi dal parapetto del. Ilha perso l’equilibrio ed èda un’altezza di 15 metri. È morto sul colpo. Sul corpo del, che è stato identificato come un turista che si trovava nella capitale, è stata trovata una ferita alla testa compatibile con una caduta. Sul posto i carabinieri della compagnia di Trastevere e del nucleo investigativo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

