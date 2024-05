Roma - ora i conti tornano | con la Souloukou ricavi e tagli A giugno bastano 10 milioni

Aumentano i ricavi e diminuiscono le plusvalenze da chiudere - Aumentano i ricavi e diminuiscono le plusvalenze da chiudere - Rispetto alle stagioni passate, i giallorossi non dovranno generare 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno ...

Roma, ricavi e taglio stipendi: i conti ora tornano. A giugno basta una cessione - Roma, ricavi e taglio stipendi: i conti ora tornano. A giugno basta una cessione - Sponsor e ricavi in aumento e allo stesso tempo riduzione di costi di gestione. Il lavoro di Lina souloukou ha portato i primi frutti che si rifletteranno su un mercato che non dovrà sottostare alla ...

Roma, i ricavi aumentano: servono solo 10 milioni di plusvalenze - Roma, i ricavi aumentano: servono solo 10 milioni di plusvalenze - ROMA - Sono trascorsi cinque anni dal suo addio alla Roma da giocatore. Anzi, l’anniversario sarà il prossimo 26 maggio, giorno in cui Daniele De Rossi non avrà tempo per ripensare al passato ma dovrà ...