L’AGCM ritiene ingiustificata la tariffa aggiuntiva che le società di noleggio addebitano al cliente per la gestione di multe e mancati pagamenti. addebiti diretti sulla carta di credito, a cui il cliente non ha mai potuto opporsi.... Leggi tutto

L'Antitrust ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent per clausole vessatorie. Secondo ...

Caos Aequa Roma, dopo l'inchiesta di Dossier in arrivo due interrogazioni su errori informatici e solleciti sbagliati per la Tari - Caos Aequa Roma, dopo l'inchiesta di Dossier in arrivo due interrogazioni su errori informatici e solleciti sbagliati per la Tari - Tartassa però i cittadini con cartelle Tari sbagliate, che inoltre mettono a rischio la privacy dei contribuenti aggiungendo danno al danno, sanzioni immaginarie per la tassa di soggiorno che continua ...

Roma, multe salate per automobilisti ed esercenti irregolari: sanzioni fino a 6.000 euro - Roma, multe salate per automobilisti ed esercenti irregolari: sanzioni fino a 6.000 euro - I carabinieri hanno posto particolare attenzione ai quartieri del Quadraro e Tuscolano, con contravvenzioni salatissime e sanzioni ai commercianti.

Contrabbando in Aeroporto: Sequestrati 9 kg di Sigarette e Tabacco, Multe per 42mila Euro - Contrabbando in Aeroporto: Sequestrati 9 kg di Sigarette e Tabacco, multe per 42mila Euro - I risultati di questi sequestri hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di oltre 42mila euro. Questo successo è frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto nel 2023 a livello ...