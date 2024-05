Roma - l’appello per Angelica | ‘Aiutateci a ritrovarla’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La famiglia dista vivendo ore di angoscia da quando ieri pomeriggio alle 16 l’adolescente ha fatto perdere le sue tracce. Grande la preoccupazione dei genitori che hanno chiesto aiuto alla Polizia e lanciato appelli sui social per ritrovare la ragazzina nel minor tempo possibile.la ragazzina scomparsa da Bellagra,dei familiari per ritrovarla – ilcorrieredellacitta.com Non si hanno più notizie dida ieri‘manca da casa, a Bellagra,, da ieri pomeriggio alle 16’. Da quel momento di lei non si hanno più notizie. La ragazza non è rientrata, provocando in familiari e amici una grande preoccupazione. Ma le forze dell’ordine la stanno cercando, nella speranza di poterle far riabbracciare al più presto i suoi ...