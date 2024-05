Roma | arrestato nipote violento - minacce alla zia e ai poliziotti | Vi ammazzo

(Di mercoledì 15 maggio 2024). Minaccia ed estorce soldizia. 33ennenoPolizia di Stato perché gravemente indiziato dei reati di estorsione,e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione Volanti della Questura die del Commissariato Colombo hanno tratto in arresto un 33enneno perché gravemente indiziato dei reati di estorsione,e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, gli agenti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi di un’abitazione di via Vettore Fausto, zona Garbatella, dove hanno trovato la proprietaria, la quale ha raccontato che, poco prima, suosi era recato a casa sua chiedendole denaro, minacciandola e ...

Terni 9, maggio 2024 - Perseguitava la ex, rendendole la Vita impossibile. Così la donna ha deciso di denunciarlo. Un 30enne è stato Arrestato dai carabinieri del comando stazione di Narni per atti persecutori verso l’ex fidanzata. La misura – ...

Botte e minacce alla compagna: 30enne arrestato - Botte e minacce alla compagna: 30enne arrestato - Un uomo di trent’anni, straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Imola per maltrattamenti contro familiari. L’aggressione è avvenuta la scorsa notte a Castel San Pietro Terme: un uomo ha ...

BANDA “AK-47”, SEQUESTRO DA MEZZO MILIONE PER L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - BANDA “AK-47”, SEQUESTRO DA MEZZO MILIONE PER L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Ancora guai per i pachistani facenti parte dell’associazione a delinquere denominata “AK-47 Carpi”, già finita nel mirino della Procura in un’operazione che ha portato a venti arresti. Ora, sempre la ...

Adolescenti costrette a prostituirsi, la difesa dello sfruttatore: «Erano sempre e solo rapporti consenzienti». Ma spuntano le minacce - Adolescenti costrette a prostituirsi, la difesa dello sfruttatore: «Erano sempre e solo rapporti consenzienti». Ma spuntano le minacce - Ha provato a discolparsi delle accuse che gli sono state mosse: «Erano sempre e solo rapporti consenzienti» ha detto di fronte al gip Giuseppe Ronzino uno degli uomini accusati ...