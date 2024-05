(Di mercoledì 15 maggio 2024) Controlli nei quartieri Quadraro e Tuscolano, da parte dei Carabinieri della Stazione diQuadraro con il supporto di altre pattuglie della Compagnia diCasilina, quelli del N.A.S. die dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno portato a comminare unasalata al titolare di un bar e a due denunce, oltre a numerose sanzioni per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 6mila. Controlli dei carabinieri – ilcorrieredellacitta.comDue persone denunciate Nel dettaglio, un 55enne georgiano, con precedenti, è stato denunciato dai Carabinieri, per l’inosservanza di un provvedimento emesso dall’autorità, poiché inottemperante al decreto di espulsione dal territorio nazionale di cui è destinatario. Mentre un cittadino di 20 anni, originario ...

Continua ad allargarsi la voragine lungo via Sestio Menas, in zona Quadraro , a Roma , apertasi per la prima volta nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2024. Nel primo pomeriggio di giovedì 2 maggio dentro la voragine un tubo si è rotto, ...

Hanno preso il via stamattina i lavori di riempimento della voragine in via Sestio Menas al Quadraro . Tra il 27 e il 28 marzo scorso il cedimento del mandato stradale che ha dato origine all’immensa buca che solo due giorni fa ha tornato a far ...

Ero e sono rimasto un ragazzo di borgata, anche se mi hanno onorato del titolo di commendatore. Vivevo al Quadraro e giocavo per strada e in parrocchia. A interrompere le nostre pa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Roma, alimenti mal conservati e carenze igieniche: 2.500 euro di multa a un bar - roma, alimenti mal conservati e carenze igieniche: 2.500 euro di multa a un bar - Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni in un bar e hanno emesso le salate sanzioni ...

Foto di Gabriella Clare Marino su Unsplash - Foto di Gabriella Clare Marino su Unsplash - Mercato Centrale roma Ma questa è solo la punta dell’iceberg: anche altri mercati rionali più al riparo dai riflettori possono contare su un’offerta gastronomica di tutto rispetto. Al Mercato del ...

Roma, grossa perdita d'acqua in via del Forte Braschi: chiuso tratto di strada tra Pineta Sacchetti e via Battistini - roma, grossa perdita d'acqua in via del Forte Braschi: chiuso tratto di strada tra Pineta Sacchetti e via Battistini - Rischio voragine e servizio autobotti per le scuole rimaste a secco. Dopo qualche ora Acea ha riparato la tubatura rotta ...