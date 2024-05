Roland Garros - Rafa Nadal giocherà a Parigi | in Spagna c’è questa certezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024)elci sarà. Dallahanno. Ne ha parlato il quotidiano AS, in merito alla presenza del campione di Manacor al prossimo, uscito al secondo turno degli Internazionali d’Italia per mano del polacco Hubert Hurkacz, aveva manifestato limiti fisici e tecnici importanti al cospetto del forte giocatore polacco. Tuttavia, c’è la ferma intenzione di presentarsi sulla terra rossana, doveè riuscito a compiere imprese leggendarie. L’iberico, infatti, è riuscito a conquistare l’ambito Major in ben 14 circostanze, un dato incredibile per la qualità e la costanza. Il maiorchino infatti, come scrive la testata iberica, si sta allenando nella sua Academy e la prossima ...