Rocchetta e Croce - casa in fiamme | carabiniere libero da servizio salva 89enne

Rocchetta e Croce, incendio in casa: carabiniere fuori servizio salva 89enne - rocchetta e Croce, incendio in casa: carabiniere fuori servizio salva 89enne - Un carabiniere forestale libero dal servizio ha salvato a rocchetta e Croce, nel Casertano, una 89enne che stava per essere travolta dalle fiamme innescate dalla combustione accidentale della canna ...

Pontelatone, ladri in una scuola messi in fuga dai carabinieri - Pontelatone, ladri in una scuola messi in fuga dai carabinieri - Avevano rubato da una scuola 48 computer portatili, 50 tablet, e 4 quattro armadi rack utilizzati dagli alunni per le connessioni internet, ma mentre stavano caricando la refurtiva in auto, ...

