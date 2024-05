Robert Fico - spari contro il premier slovacco | colpi all' addome e al pett - è in sala operatoria Fermato l' aggresso -e, ha 71 anni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il primo ministroè stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il...

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova

Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico è stato colpi to da alcuni colpi di arma da fuoco davanti a un centro culturale nella città di Handlova, a 150 chilometri dalla capitale Bratislava, nel centro del paese. Il presidente si trovava lì per ...

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il...

Robert Fico, chi è presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - robert fico, chi è presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - robert fico nasce il 15 settembre 1964 a Topolcany, una città della Slovacchia. Si laurea in legge a Bratislava e nel 1987 decide di isciversi al Partito Comunista di Cecoslovacchia. Dopo la ...

Il premier Fico ferito a colpi di pistola - Il premier fico ferito a colpi di pistola - Il premier slovacco è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. Lo riferisce la Bbc.

Slovacchia, ferito il premier Robert Fico - Slovacchia, ferito il premier robert fico - Il premier della Slovacchia robert fico è stato ferito in un attentato ad Handlova, a 150 chiulometri dalla capitale Bratislava, al termine di una riunione di governo. Contro il premier sono stati ...