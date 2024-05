Robert Fico - chi è il presidente della Slovacchia ferito in un attentato | dal legame con Putin alla lotta all' immigrazione

Ore di caos, terrore e incredulità in Slovacchia dove il primo ministro Robert Fico è stato vittima di un grave attentato dopo una riunione del governo nella città di Handlova. I media slovacchi hanno rivelato che Fico è stato ferito mentre si ...

Robert Fico, chi è presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - robert fico, chi è presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - I media slovacchi hanno raccontato che Il primo ministro slovacco robert fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. il ...

Il premier Fico ferito a colpi di pistola - Il premier fico ferito a colpi di pistola - Il premier slovacco è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. Lo riferisce la Bbc.

Slovacchia, ferito il premier Robert Fico - Slovacchia, ferito il premier robert fico - Il premier della Slovacchia robert fico è stato ferito in un attentato ad Handlova, a 150 chiulometri dalla capitale Bratislava, al termine di una riunione di governo. Contro il premier sono stati ...