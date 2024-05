Robert De Niro contro Trump | duro attacco dell’attore

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si avvicina l’appuntamento elettorale negli Stati Uniti. E Dein un’intervista televisiva si è andato a scagliareDonald. Le sue parole. Manca sempre meno a novembre e, quindi, al voto negli Stati Uniti. Da una parte c’è un Joe Biden a caccia di una riconferma non sicuramente semplice, dall’altra un Donaldche ha voglia di ritornare nuovamente alla Casa Bianca dopo quattro anni di assenza.di De– Notizie.com – © AnsaLa sfida è assolutamente aperta e sono molti i personaggi famosi pronti a schierarsi con uno dei due candidati. Tra questi c’è sicuramenteDe. L’attore in una trasmissione televisiva è andato a prendere una posizione molto chiara attaccando ...

