Rivelò la verità sul Covid a Wuhan? Scarcerata e già sparita | l' orribile sospetto sulla giornalista cinese

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Oggi doveva essere il giorno della liberazione della blogger cristiana di Shanghai Zhang Zhan rinchiusa da quattro anni in qualche carcere della Cina per aver documentato quanto stava succedendo aalle prime notizie della pandemia di-19 pubblicando un centinaio di video. Arrestata nel maggio 2020, era stata condannata con la classica accusa di “provocare litigi e creare problemi" usata dal Pechino contro dissidenti e attivisti per i diritti umani e trascorsi i quattro anni in carcere previsti dalla leggesarebbe dovuta tornare a casa, ma di lei sembrano essere sparite le tracce. In una nota diffusa da Free Zhang Zhan - che dalla Gran Bretagna ha tenuto accesi i riflettori sul caso della blogger detenuta - l'associazione ha confermato che non è arrivata nessuna conferma sul fatto che la donna abbia ...