Rissa Fedez-Iovino - il paparazzo rivela | Io c’er - ecco come è andata la rissa La ragazza bionda è con il rapper tutte le sere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 15 maggio 2024), il: “Ioo,” Continuano a emergere dettagli sull’aggressione ai danni di Cristianoalla quale avrebbe partecipato anche: dopo le parole di un testimone oculare spuntano lezioni delAndrea Franco Alajmo che afferma di aver assistito alla. Ospite di Mattino Cinque, il fotografo ha dichiarato: “Ci sono molti miei colleghi che ultimamente di notte si rifiutano di lavorarci su. L’altra notte io non facevo in tempo ad arrivare e quindi ho chiamato un collega e gli ho detto ‘guarda in questa discoteca c’è lui ...