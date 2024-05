Rinnovo Inzaghi - ecco tutti i DETTAGLI su quello che sarà il NUOVO CONTRATTO con l’Inter

(Di mercoledì 15 maggio 2024)quelle che saranno le cifre per quanto riguarda il tecnico del. Ingaggio da TOP allenatore La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni in casa Inter saranno decisivi anche per il prolungamento di Simone, attualmente in scadenza a giugno del 2025. Il tecnico piacentino, firmerà unfino al 2027 con 6 milioni d’ingaggio più bonus

Albert Gudmundsson rappresenta uno dei profili seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza dell’Inter per il calciomercato estivo. Vediamo insieme quali opportunità offrirebbe un suo approdo in nerazzurro. POLIDERICITÀ – Albert Gudmundsson ...

Addio Dumfries, ma Marotta ha già il sostituto: affare da 20 milioni - Addio Dumfries, ma Marotta ha già il sostituto: affare da 20 milioni - Per l'Inter ci sarà un addio pesante, quello di Dumfries, ma Marotta si muove per l'erede: colpo da 20 milioni per i nerazzurri ...

FAGGIANO A RFV, Italiano Non so chi può fare meglio - FAGGIANO A RFV, Italiano Non so chi può fare meglio - Daniele Faggiano, ex direttore sportivo di Parma e Sampdoria tra le altre, ha parlato durante "Chi si compra" in diretta su RadioFirenzeViola. Di seguito le sue parole ...

Inter Lazio, Inzaghi ha le idee CHIARE in vista del match di San Siro. Le ultime - Inter Lazio, inzaghi ha le idee CHIARE in vista del match di San Siro. Le ultime - Inter-Lazio, Simone inzaghi ha le idee chiarissime in vista della sfida di San Siro: ecco le mosse del tecnico per fermare i biancocelesti Come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, oggi sarà u ...