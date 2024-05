Ringo Starr - a 84 anni amo ancora suonare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Peril tempo è davvero un'invenzione dell'uomo. L'ex Beatle, che il 7 luglio spegnerà 84 candeline, non ha intenzione di cedere agliche passano. Dal 2021 ha pubblicato quattro EP, l'ultimo, Crooked Boy, è arrivato ad aprile in vinile. Ora, il 31 maggio, sarà pubblicata la versione in cd. Quattro brani originali scritti e prodotti da Linda Perry e completati con voce e batteria da. "Hola passione per, lo faccioperché lo amo. E perché possofarlo", racconta in collegamento dallo suo studio di Los Angeles ("15 metri quadri, dove c'è un suono eccellente"). Le quattro tracce spaziano dalla riflessiva title track (che include una battuta identificativa dell'artista di Liverpool, "I speak of love, I speak ...

