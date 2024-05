Rimini - Di Battista traccia il percorso | Ripartiamo da questo gruppo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una fine che vuole essere un inizio. Ilguarda avanti tenendosi stretto quello che è stato. E i prossimi due mesi saranno di lavoro intenso per il direttore tecnico del, Antonio Di. A lui il compito di pensare alche sarà. Ma ora è tempo di bilanci. Direttore, c’è solo del buono in questa stagione? "Considerando da dove eravamo partiti certamente sì. Anche con un pizzico di rammarico ripensando alla semifinale di coppa persa con il Catania che ci avrebbe permesso di entrare ai playoff partendo dalla fase nazionale. Siamo sempre stati consapevoli di aver allestito una buona squadra. Cammin facendo abbiamo trovato quell’equilibrio che all’inizio c’era mancato". All’inizio quando ilera un cantiere aperto? "Abbiamo fatto delle scelte la scorsa estate, quando ...

Calcio C, Rimini-Troise, è il giorno della verità. Ma è già finita - Calcio C, rimini-Troise, è il giorno della verità. Ma è già finita - Il destino di Emanuele Troise sulla panchina del rimini si decide oggi pomeriggio a Campobasso. Nel capoluogo molisano è in programma una riunione ...

Gardini al vertice delle Coop Italiane, gli auguri di Copragri - Gardini al vertice delle Coop Italiane, gli auguri di Copragri - Lo afferma il presidente della Copagri, Tommaso battista che ha partecipato all’assemblea elettiva della Confcooperative, dedicata al tema “Lavoro, comunità, futuro”. “Ho particolarmente apprezzato – ...

Premiate due imprese ultracentenarie iscritte nel registro nazionale - Premiate due imprese ultracentenarie iscritte nel registro nazionale - Altre due imprese centenarie delle province di Forlì-Cesena e rimini, iscritte nel Registro nazionale delle imprese storiche, accolte giovedì 9 maggio nella sede della Camera di commercio della ...