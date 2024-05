Rimborso Irpef del 730 - quando arriva e come si richiede | tutte le novità e le scadenze

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono in arrivo leper il 730: manca poco all’invio dei primi 730 semplificati senza quadri e codici, che potranno essere trasmessi a partire dal prossimo 20 maggio. La dichiarazione dei redditi va infatti presentata entro il 30 settembre 2024, direttamente all’Agenzia delle entrate o attraverso un sostituto d’imposta, un centro di assistenza fiscale (Caf) o ancora un intermediario abilitato (tipicamente il commercialista o consulente del lavoro).chiarito dall’Agenzia, il nuovo 730 semplificato – rivolto a dipendenti e pensionati – sarà guidato da una interfaccia più agile che raccoglie i dati in possesso dell’Agenzia o acquisiti da datori di lavoro, farmacie, banche e così via. Leggi anche: Pensioni aprile, pagamenti dal 2: trattenute e conguagli, nuova, addizionali regionali e comunali Le ...

