Rimaturità per ex studenti - anche l' 89enne Rita Giorgi torna sui banchi di scuola In 200 ripetono la prova di latino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Era il 1954 quandosostenne gli esami di maturità al classico Galileo di Firenze. Questo pomeriggio, a 70 anni di distanza, l’ex liceale oggisi è presentata al portone della suaa due passi da piazza Duomo, munita di vocabolario di, per la '', iniziativa che ha riportato suidiex allievi per cimentarsi con la temuta versione di....

Firenze, la storia di Rita Giorgi tornata a scuola (con altri) per la Rimaturità a 89 anni - Firenze, la storia di rita Giorgi tornata a scuola (con altri) per la Rimaturità a 89 anni - Gli esami non finiscono mai, e alle volte è quasi un piacere. Quello della maturità di rita Giorgi risale al 1954. Questo pomeriggio, a 70 esatti di distanza, l'ex liceale oggi 89enne si è presentata ...

'Rimaturità' per ex studenti, tra loro anche l'89enne Rita - 'Rimaturità' per ex studenti, tra loro anche l'89enne rita - Era il 1954 quando rita Giorgi sostenne gli esami di maturità al classico Galileo di Firenze.

Rimaturità, 210 ex studenti alle prese con la versione di latino. Un’89enne: “Presi meno 14 in greco, poi ho avuto voti alti” - Rimaturità, 210 ex studenti alle prese con la versione di latino. Un’89enne: “Presi meno 14 in greco, poi ho avuto voti alti” - Ieri, 14 maggio, come avevamo annunciato, si è svolta un’altra edizione di “Rimaturità“, l’iniziativa del liceo classico Galileo di Firenze organizzata dall’associazione Amici del Galileo. che ha coin ...