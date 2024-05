Rimaturità da record Ex liceali tornano in aula per la prova di latino C’è anche una 90enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) C’era Rita, 89 anni, che la maturità l’aveva fatta nel 1954 e che si è presentata in classe insieme al figlio Carlo,lui ex studente della stessa scuola. PresentiTommaso, Maria Elettra, Flavia, Chiara e Davide che, nel 2020, la maturità l’avevano saltata del tutto, causa Covid. E poi avvocati, politici, insegnanti, giornalisti, due sacerdoti, studenti universitari e pensionati, persone che hanno dedicato almolti anni della loro vita dopo il liceo ed ex studenti che il vocabolario lo hanno ripreso in mano dopo decenni. È andata in scena ieri la ’’, primo evento del genere in Italia, nato per riportare sui banchi gli ex alunni, uniti dalla passione per gli studi classici madalla voglia di amarcord, dal desiderio di rivedersi e stare insieme. Protagonista il Galileo ...