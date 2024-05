Rimane incastrato in un macchinario | morto un operaio in un’azienda a Fornaci di Barga

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio alla Kme Europametalli didi(Lucca), azienda metallurgica per la lavorazione del rame. Da quanto si apprende, unè rimastoin unnel reparto laminatoio. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 che hanno constatato il decesso dell’. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È Ferito ma non in modo grave il 26enne che giovedì mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’addetto è rimasto Ferito a un Braccio , rimasto incastrato in un macchinario mentre stava lavorando in un’azienda metalmeccanica di via Parma. ...

un uomo di 55 anni è rimasto infortunato con un macchinario di produzione in un'azienda di Gallarate, a Varese: sul posto si sono subito precipitati in codice rosso i sanitari del 118.Continua a leggere

Tragedia sul lavoro, muore operaio incastrato in un macchinario alla Kme di Fornaci - Tragedia sul lavoro, muore operaio incastrato in un macchinario alla Kme di Fornaci - Infortunio mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi all'interno dello stabilimento Kme Europa Metalli di Fornaci di Barga. La chiamata è giunta alla centrale del 118 intorno alle 19. L'infortun ...

Incidente sul lavoro, operaio muore incastrato in un macchinario - Incidente sul lavoro, operaio muore incastrato in un macchinario - Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Tragedia sul lavoro a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Un operaio è morto nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio, nel reparto di laminazione dell’az ...

Incidente sul lavoro nel Biellese, grave operaia con il braccio incastrato in una cardatrice - Incidente sul lavoro nel Biellese, grave operaia con il braccio incastrato in una cardatrice - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...