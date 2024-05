Rigenera Campania - raccolte in Campania 12 000 firme in soli quattro mesi

Lavoro precario e salari bassi, la Cgil raccoglie le firme - Lavoro precario e salari bassi, la Cgil raccoglie le firme - "E' in piena attività la macchina organizzativa della Cgil Avellino, per la raccolta firme dei 4 quesiti referendari per il lavoro stabile. Assemblee informative e banchetti di raccolta", Franco Fiord ...

Regione, serve una legge sull’ambiente - Regione, serve una legge sull’ambiente - Nel pomeriggio di domani vengono consegnate al consiglio regionale della campania le firme raccolte per la proposta di legge “Rigenera” per lo stop al consumo di suolo, l’accelerazione dello sviluppo ...

Non solo Premio Elsa Morante, le attività collaterali della celebre kermesse in giro per la Campania - Non solo Premio Elsa Morante, le attività collaterali della celebre kermesse in giro per la campania - Napoli, 14 Maggio – Mentre presso l’Auditorium della Rai di Napoli, si svolge la cerimonia di premiazione della XXXVIII edizione del Premio Elsa Morante, che vede protagonista la grande cultura italia ...