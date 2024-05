Riforma istituti tecnici e professionali - a rilento i lavori per l’approvazione definitiva Le ultime notizie

Antonio Caso , deputato del Movimento Cinque Stelle e capogruppo del partito in commissione Cultura, in un'intervista a Fanpage, critica duramente la riforma degli istituti tecnici e professionali ideata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, ...

Corruzione in un comune su 4 e Meloni riforma la giustizia Segui la diretta con Peter Gomez - Corruzione in un comune su 4 e Meloni riforma la giustizia Segui la diretta con Peter Gomez - Corruzione in un comune su 4 e Meloni riforma la giustizia Alle 16 torna la diretta con Peter Gomez ...

Legge 104: la nuova definizione di disabilità all’articolo 3 - Legge 104: la nuova definizione di disabilità all’articolo 3 - Arriva la nuova definizione della condizione di disabilità. L'ultimo decreto attuativo della riforma della disabilità pubblicato in Gazzetta Ufficiale modifica l'articolo 3 della Legge 104 del 1992 - ...

La Giornata Parlamentare: Meloni, no a rimpasto e sì alla riforma della giustizia in Cdm - La Giornata Parlamentare: Meloni, no a rimpasto e sì alla riforma della giustizia in Cdm - La Meloni: no a rimpasto e sì alla riforma della giustizia in Cdm Giorgia Meloni, chiude la rassegna “Il giorno de La Verità” alla Fondazione Catella di Milano e tocca tutti i temi caldi anche in vist ...