Rifiuti, Omnisyst lancia 'sportello' per iscritti Ordine Ingegneri di Napoli - Rifiuti, Omnisyst lancia 'sportello' per iscritti Ordine ingegneri di Napoli - Uno 'sportello rifiuti' per fornire supporto gratuito agli iscritti all’Ordine degli ingegneri di Napoli, aiutandoli a navigare nella complessità e a sfruttare le opportunità del settore della ...

TikTok, in Italia debutta la sezione 'Stem' con video didattici - TikTok, in Italia debutta la sezione 'Stem' con video didattici - Debutta in Italia 'Stem', una nuova sezione di TikTok dedicata alle materie tecniche e scientifiche rivolta soprattutto ai più giovani. Gli iscritti con meno di 18 anni la vedranno in automatico sulla ...

Regione tocca all'insù il prezziario delle opere pubbliche, ingegneri in rivolta: «A rischio la tenuta del sistema» - Regione tocca all'insù il prezziario delle opere pubbliche, ingegneri in rivolta: «A rischio la tenuta del sistema» - Entrerà in vigore a luglio. Lancia l'allarme la presidente dell'Ordine degli ingegneri del Bresciano, Laura Boldi:«Si mettono a repentaglio i cantieri aperti con il vecchio prezziario» ...