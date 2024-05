Ricky Starks sulla sua prolungata assenza | Non dipende da me

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è stato una figura di spicco in AEW sin dal 2020, ma dallo scorso 30 marzo non è più stato visto in TV e molti hanno iniziato a domandarsi il motivo di questa. Inizialmente si parlava di un infortunio subito durante il suo ultimo match contro i Top Flight ma, in un’intervista rilasciata per “WhatCulture Wrestling”,avrebbe fornito una versione differente, esprimendo una forte incertezza su un suo eventuale ritorno sul ring. Totale incertezza “Non lo so. Lo spererei. Ma non lo so davvero. Le cose sono… ogni volta che prevedo che qualcosa vada in un certo modo, non va in quel modo e mi non mi resta che pensare: ‘Beh, vedremo’. Non ne ho la minima idea. È un momento molto interessante, mi sembra. Vorrei essere a Dynamite, avrei voluto essere a Dynasty. ...