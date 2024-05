Richiamo alimentare per salame di Toscana - rischio salmonella

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono ala salute, ha richiamato un prodotto. Si tratta di un salume, ilSciano. I rischi legati al consumo sono alti. Infatti l’avvertenza è di non consumarlo e, per i supermercati o punti vendita, di non venderlo. Ilrichiamato presenta il batterioperSciano:Con la nota del 15 maggio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso ildi un. Si tratta di undi tipo toscano del marchio “I salumi di Sciano”. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Gelli Salumi Srl, nello specifico ...