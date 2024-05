Revocato il visto Usa a Matteo Falcinelli Cancellato il volo di rientro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) AGI - Gli Stati Uniti hannoil, il 25enne di Spoleto il cui arresto da parte della polizia di Miami aveva suscitato polemiche per le modalità usate dagli agenti. Lo ha riferito la madre, Vlasta, che stava per imbarcarsi con lui per farin Italia con uncon diverse coincidenze quando ha ricevuto la chiamata dell'ambasciata Usa a Roma. A questo puntonon potrà lasciare gli Stati Uniti per non rischiare di non potervi rientrare a luglio, come disposto dal tribunale della Florida. Vlasta Studenicova spiega che lei e il figliosarebbero dovuti "partire a breve per l'aeroporto per arrivare venerdì a Roma" quando "è accaduto inaspettatamente ...

