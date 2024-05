Revocato il visto a Matteo Falcinelli - non può lasciare gli Stati Uniti La madre | “Non capiamo perché”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Glihannoil, lo studente di 25 anni il cui arresto da parte della polizia di Miami ha suscitato polemiche e la reazione delle autorità italiane. La notizia, confermata a Fanpage.it dal legale italiano della famiglia, è stata diffusa dalladel 25enne che stava per imbarcarsi con lui su un volo per rientrare in Italia quando ha ricevuto la chiamata dell'ambasciata Usa a Roma.