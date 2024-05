Reting fa crescere il business

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Da brand locale a franchising nazionale: l’approccio diche failUn modello articolato in 3 fasi, a supporto degli imprenditori, per sostenere la crescita economica dell’azienda, entrando in un mercato da 30 miliardi, con una crescita annua del 7% Il franchising prosegue il suo trend di crescita positiva. Nel 2023 ha fatto registrare +7,1%, per un giro d’affari di oltre 30,9 miliardi di euro. I punti vendita in franchising sono cresciuti di 1.313 unità, gli occupati del settore sono oggi 252.848, 14.654 in più rispetto all’anno precedente. Questo è il quadro che emerge dall’ultimo studio di AssoFranchising, che dimostra come oggi questo modello disi trovi a vivere un momento particolarmente florido e di grande espansione. Ciò vuol dire per chi entra in questo mondo la possibilità di ...