Resta incastrato nel macchinario e viene schiacciato da una bobina | operaio muore sul lavoro

Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga (Lucca), azienda metallurgica per la lavorazione del rame. Da quanto si apprende, un operaio è rimasto incastrato in un macchinario nel reparto laminatoio. ...

