Un Operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga , in provincia di Lucca

Incidente mortale sul lavoro alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel reparto minatoio. Il tragico incidente si è verificato poco prima delle ...

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca . Nel reparto minatoio un operaio è rimasto incastrato in un macchinario . L'infortunio si è verificato poco prima delle 19. Al momento non ...

Operaio muore schiacciato da un macchinario alla Kme di Fornaci di Barga (Lucca) - Operaio muore schiacciato da un macchinario alla Kme di Fornaci di Barga (Lucca) - Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Tragedia sul lavoro a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Un operaio è morto nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio, nel… Leggi ...

Resta incastrato nel macchinario e viene schiacciato da una bobina: operaio muore sul lavoro - Resta incastrato nel macchinario e viene schiacciato da una bobina: operaio muore sul lavoro - Incidente mortale sul lavoro alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel reparto minatoio. Il tragic ...

Operaio muore incastrato in un macchinario alla Kme di Fornaci di Barga vicino Lucca: inutili i soccorsi - Operaio muore incastrato in un macchinario alla Kme di Fornaci di Barga vicino Lucca: inutili i soccorsi - Un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario mentre lavorava presso la Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. La tragedia si è consumata presso il reparto ...