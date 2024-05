Renzi rispolvera il camper E lancia le card DiffeRenzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'ultima volta che Matteoaveva preso ilera il 2012, lui era impegnato nelle primarie del Pd contro Bersani e lo slogan era «Adesso!». All'epoca parlava di Stati Uniti d'Europa oggi, dodici anni dopo, l'ex premier torna alla guida del, proprio in cerca di voti per gli «Stati Uniti d'Europa» la lista che vede insieme Italia Viva e +Europa. Lo slogan? «Un leader in Europa». Sì perchéfra i leader candidati alle Europee sarà l'unico che, in caso di vittoria, andrà veramente all'Europarlamento e su questo sta cercando di convincere gli elettori. «Da soli come Italia non bastiamo, ci serve l'Europa e ci servono gli Stati Uniti d'Europa - ha dichiarato - Noi però siamo gli unici che ci candidiamo per l'Europa per andarci davvero. Gli altri si candidano per finta, considerano le europee come un ...