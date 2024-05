Regolamento Atalanta-Juventus | cosa succede in caso di pareggio - Coppa Italia 2023 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ildi, match dello Stadio Olimpico valevole per la finale della. La squadra nerazzurra guidata da Gian Piero Gasperini si è resa protagonista di una stagione eccezionale e ora vuole mettere la ciliegina sulla torta, portando a casa un trofeo dopo moltissimi anni di digiuno. La compagine bianconera di Massimiliano Allegri, dal suo canto, spera di condire questa deludente stagione con un trofeo per chiudere in maniera positiva un triennio che non ha portato i risultati sperati dalla dirigenza. IlIlprevede che, indial termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre disputino i tempi supplementari e, con ...

