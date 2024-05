Regina Camilla come Elisabetta - non comprerà più capi in pelliccia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Peta ha ricevuto una lettera da Buckingham Palacenon acquisterà nuovi prodotti in pelle d'animali. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha ricevuto una lettera da Buckingham Palace, in cui si afferma che la"non si procurerà alcun nuovo capo di". L'associazione animalista, che sostiene che le pellicce

La regina Camilla rinnega le pellicce: “Non le compro più”. La scelta ambientalista in linea con le idee di Re Carlo - La regina camilla rinnega le pellicce: “Non le compro più”. La scelta ambientalista in linea con le idee di Re Carlo - La regina camilla ha ufficialmente promesso di non acquistare più capi in pelliccia portando avanti così lo storico impegno ambientalista del sovrano Carlo III. Ancor di più se si considera che ...

