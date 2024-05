Reggia di Caserta raid vandalico | ?sfregiata? con vernice una parete con una dedica d' amore

Sfregio notturno alla Reggia di Caserta, Sangiuliano 'atto vile' - Sfregio notturno alla reggia di caserta, Sangiuliano 'atto vile' - "La scorsa notte un vile atto vandalico ha colpito la reggia di caserta: qualcuno ha imbrattato con della vernice i muri della facciata del Palazzo Reale. Quanto è avvenuto è inaccettabile: questo ...

Reggia "sfregiata" con una dedica d'amore fatta con vernice nera - reggia "sfregiata" con una dedica d'amore fatta con vernice nera - La scorsa notte un vile atto vandalico ha colpito la reggia di caserta: qualcuno ha imbrattato con della vernice i muri della facciata del Palazzo Reale. «Quanto è avvenuto ...

Caserta Race Tour 1-2 giugno: il ciclismo per tutti ma anche per gli agonisti al Velodromo di Marcianise - caserta Race Tour 1-2 giugno: il ciclismo per tutti ma anche per gli agonisti al Velodromo di Marcianise - Stamane si è svolta al Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana alla reggia di caserta la conferenza di presentazione del caserta RACE TOUR Gruppo Giannini Corporate – con le aziende Evo ...