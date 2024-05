Google Veo è un nuovo LLM per generare video da un prompt di testo (e principale risposta ad OpenAI Sora) - Google Veo è un nuovo LLM per generare video da un prompt di testo (e principale risposta ad OpenAI Sora) - Google ha annunciato la nuova IA generativa Veo, specializzata nel generare video lunghi oltre 1 minuto da prompt di testo ...

Tutte le novità su Gemini, l’AI in Android e gli strumenti per i creativi - Tutte le novità su Gemini, l’AI in Android e gli strumenti per i creativi - Il risultato finale è un controllo sulle risposte migliore quando si usa questo strumento per casi d’uso specifici, come creare la personalità e lo stile di risposta di un agente ... con precisione la ...

ReBuild 2024, Vianello (Tam Associati): “Risposta creativa ai cambiamenti climatici” - ReBuild 2024, Vianello (Tam Associati): “risposta creativa ai cambiamenti climatici” - Riva del Garda, 15 mag. – (Adnkronos) – “I nostri progetti cercano di dare una risposta creativa al temi dei cambiamenti climatici. Lo facciamo da molti anni e essere qui a parlare di valori che ...