ReBuild 2024, Verones (Aprie): "La sfida è elevare classe energetica degli edifici entro 2033" - rebuild 2024, Verones (Aprie): "La sfida è elevare classe energetica degli edifici entro 2033" - Adnkronos) - “Il patrimonio edilizio del Trentino è a circa il 45% di classe E-F-G quindi non molto performante ... intervenuta durante la seconda giornata di lavori di rebuild - Meeting the next ...

Domani al via ReBuild, una nuova agenda per il sistema - Domani al via rebuild, una nuova agenda per il sistema - (Adnkronos) - "Crescita, sviluppo e benessere diffuso sono la convergenza che deve guidare le azioni dell’intera filiera dell’edilizia, delle costruzioni e del Real Estate nel percorso di realizzazion ...

REbuild 2024: si avvicina l'evento che da 10 edizioni anticipa i trend del Real Estate - rebuild 2024: si avvicina l'evento che da 10 edizioni anticipa i trend del Real Estate - (Teleborsa) - “L’intera filiera delle costruzioni si trova ad affrontare alcune delle sfide più decisive di sempre”, afferma Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi SpA. “La tr ...