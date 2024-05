ReBuild 2024 - Venturi Aiccon | Creazione del valore oggi ha bisogno di nuovi meccanismi e imprenditori

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il direttore dial- Meeting the next built environment: “Fase storica che sta cambiando, necessaria nuova generazione dialità” "Il tema delladelsi misura non solo con l'apporto di una dimensione ambientale e di una dimensione sociale, ma necessita di, di nuove catene del