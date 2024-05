ReBuild 2024 - Callegari Confindustria Assoimmobiliare | Valorizzare contributo filiera su comunità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Riva del Garda (Tr), 15 mag. – (Adnkronos) – ?Il tema Esg è fondamentale per ladel real estate e lo è da anni: ciò che credo sia importante èilche ladà in termini di impatto ambientale e valore sociale alle?. Lo spiega Matteo, head of research di, a margine del panel ‘I criteri Esg nella catena del valore: metodologie a confronto’, svoltosi durante la seconda giornata della decima edizione di, la fiera dedicata all?innovazione sostenibile dell?ambiente costruito, al Centro congressi di Riva del Garda. ?La definizione dei criteri è il passo necessario: in questo il real estate non è riuscito a fare emergere i valori che rappresentava in ...