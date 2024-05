ReBuild 2024 - Aversa Enea | Con progetto Rehouse basso impatto anche su utenti finali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Riva del Garda, 15 mag. – (Adnkronos) – ?La nostra esperienza porta oggi al, un Horizon Europe, portato avanti da competenze multidisciplinari, in cui sono coinvolti il centro di Brindisi, quello di Bari e Bologna e alcuni partner europei. È uno studio della durata di quattro anni che vede proprio tutta la nostra esperienza messa insieme attraverso una filiera edilizia di costruttori progettisti, ma in questo casodiattraverso il coinvolgimento della popolazione per la riqualificazione di un edificio delle case popolari?. Lo dice Patrizia, Tecnico, Centro ricerche Brindisi, durante il suo intervento al Panel ?Materiali: recuperare il passato, per innovare il futuro? nell?ambito della decima edizione di ...