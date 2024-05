ReBuild 2024, Aversa (Enea): "Con progetto Rehouse basso impatto anche su utenti finali" - ReBuild 2024, Aversa (Enea): "Con progetto rehouse basso impatto anche su utenti finali" - Il tecnico del Centro Ricerche di Brindisi: “Riqualificazione mettendo a fattor comune le nostre esperienze ” ...

Evi (Pd): "I centri per i rimpatri sono lager, vanno chiusi". Strada al ministro Piantedosi: "Ne vuole aprire un altro a Milano Una follia" - "Uno Stato che si dice civile non può pensare di avere queste strutture che privano la libertà senza aver commesso alcun reato: i centri per i rimpatri devono essere chiusi"

Calenda: "Renzi sta truffano i cittadini. Diche che se viene eletto alle elezioni europee lascerà il Parlamento, ma non lo farà" - "Sta truffando i cittadini". Nuove taglienti frecciate di Carlo Calenda all'ex alleato Matteo Renzi ma anche a Elly Schlein - Guarda il video