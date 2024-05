ReBuild 2024 - a Riva del Garda la 10^ edizione della kermesse dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si è conclusa oggi al Centro congressi didella decimadi- Meeting the next built environment, la due giorni, intitolata ‘Values drive value: valori che generano valore’. Laè una preziosa occasione di confronto e arricchimento per gli operatorifiliera delle costruzioni.

Riva del Garda (TR), 14 mag. - (Adnkronos) - “La parola d'ordine è ‘valore' e viene declinata in tante altre parole. Il fil rouge di questi due giorni è comprendere come sviluppare e generare valore per l'intera comunità, e non solo per proprietari ...

Il presidente e ad di Riva del Garda Fierecongressi alla decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la due giorni dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito: “Abbiamo un costruito inutilizzato di milioni di ...

La direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi in apertura della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la kermesse dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito: “Percorso interessante che spazia ...

ReBuild, Agazzi, FROM: Servono nuovi indicatori per misurare il valore sociale degli asset immobiliari

è intervenuta a margine della seconda giornata di lavori della decima edizione di rebuild - Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all'innovazione sostenibile dell'ambiente

(Adnkronos) - Proptech' è un neologismo che unisce la parola 'Properties' & 'Technologies', quindi riassume, come termine, tutte le soluzioni innovative e ...