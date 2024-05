Reati aboliti - indagini impossibili e niente carcere per i colletti bianchi | ecco quali sono gli effetti delle riforme di Nordio e del centrodestra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mentre a Genova gli inquirenti scoperchiano un mondo di intrecci perversi tra politica e imprenditoria, a Roma governo e Parlamento lavorano perché le inchieste come quella sul “sistema Toti” siano sempre più difficili da condurre.tantissime ormai le misure approvate o annunciate dalla maggioranza per indebolire il contrasto aicontro la pubblica amministrazione. Partiamo dal ddl, primo tassello della riforma penale promessa dal ministro della Giustizia, in discussione alla Camera dopo l’approvazione al Senato: il suo contenuto principale è l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, commesso dal pubblico ufficiale che viola la legge per favorire qualcuno danneggiando qualcun altro. Per capirci, se anche non fosse dimostrato lo scambio corruttivo ipotizzato dai pm, adesso le delibere in favore dell’imprenditore Aldo ...