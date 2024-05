Real Madrid Guler - Ancelotti estasiato da LUI | Ha un dono…

In occasione della 36esima giornata di campionato spagnolo La Liga , vanno in scena tre match. L’Osasuna pareggia in casa contro il Mallorca, in una partita terminata per 1-1. I padroni di casa si portano in vantaggio al minuto 14 con Moncayola, ...

Dortmund-Real, scelte le divise per la finale derby di Jude Bellingham - Dortmund in giallo e real, formalmente squadra ospite, in bianco. Il portiere del Borussia in arancione, quello del madrid sarà in verde.

La miglior stagione in carriera di Capitan America ha cancellato i dubbi rossoneri dopo il ritorno di Diaz a Madrid - Un confronto in rossonero tra Pulisic di questa stagione e Diaz della scorsa rendimento Le premesse di Diaz per il real-bis, tra l'altro, non parevano granché. Un anno fa, di questi tempi, da madrid ...

Theo Hernandez via dal Milan L'INCASTRO internazionale che spalanca le porte dell'addio - tutti gli aggiornamenti L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Theo Her ...