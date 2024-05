(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel quadro - dipinto dal celebre artista Jonathan Yeo e appenato a Buckingham Palace - il sovrano appare vestito di rosso, avvolto in una sorta di nebbia scarlatta, e con la spada in pugno. La regina Camilla, la prima volta che l'ha visto, ha detto all'autore dell'opera: «Lei è riuscito a catturare chi è davvero»

Personaggi tv. La salute di Re Carlo è sotto i riflettori da quando ha annunciato di avere un cancro. Nella giornata di ieri, 29 aprile 2024, Antonio Caprarica , ospite di Myrtla Merlino a “Pomeriggio Cinque”, ha svela to quali sono le attuali ...

Se la regina Elisabetta II era appassionata dei suoi cavalli e dei suoi adorabili corgi, suo figlio, re Carlo III, ha rivelato più di una volta il suo amore per la flora. Sin dalla sua ascesa al trono, infatti, il Sovrano ha prestato pochissima ...

Re Carlo svela il suo primo (rivoluzionario) ritratto post-incoronazione - Re carlo svela il suo primo (rivoluzionario) ritratto post-incoronazione - Nel quadro - dipinto dal celebre artista Jonathan Yeo e appena svelato a Buckingham Palace - il sovrano appare vestito di rosso, avvolto in una sorta di nebbia scarlatta, e con la spada in pugno. La r ...

Carlo ha il cancro, condizioni di salute. Ritratto infernale, la peggior scelta di sempre - carlo ha il cancro, condizioni di salute. Ritratto infernale, la peggior scelta di sempre - carlo partecipa alla prima cerimonia di investitura da quando ha il cancro. Ma il suo ritratto da Re è un fallimento totale.

Carlo III, il primo ritratto del re-pittore. Con una farfalla che ricorda la sua battaglia per l'ambiente - carlo III, il primo ritratto del re-pittore. Con una farfalla che ricorda la sua battaglia per l'ambiente - Elisabetta II fu ritratta da Annigoni per la Fishmongers' company, il ritratto di carlo, opera di Jonathan Yeo, sarà appeso nella sala dei tessutai di Londra ...