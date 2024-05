Rbr - è tempo di progettare il futuro Dell’Agnello certezza da cui ripartire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il bilancio del 2023-2024, ma forse anche qualche spunto sull’annata che verrà, sarà dato alla conferenza stampa di domattina, in cui Paolo Maggioli e Paolo Carasso incontreranno i media. Presidente e general manager diranno la loro su questa versione di Rbr e tracceranno le linee guida di unprossimo, neanche troppo lontano per la verità. L’unico vantaggio di un’uscita di scena così anticipata è certamente l’avere a disposizione piùper programmare, per decidere. E, siccome il mercato deve far viaggiare di pari passo società e tecnico, il punto numero uno da cui partire deve essere il coach. Sandroè il nome giusto, lo dicono i fatti. Dopo un inizio in cui ha preso coscienza della situazione, la crescita della squadra è apparsa evidente. Il 2024 è stato vincente, con gli 8 successivi consecutivi nella fase a ...