Rapinarono una banca pontina a Gennaio - arrestati dalla polizia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) All’alba di stamane, 15 maggio, i poliziotti della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di P.S. di Fondi, con la collaborazione della Squadra Mobile di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani di 56 anni e di un terzo di 54 anni, tutti residenti in provincia di Roma. Dettagli della Rapina Gli indagati sono gravemente indiziati di essere gli autori della rapina avvenuta il pomeriggio del 17scorso presso una filiale delladi Credito Cooperativo del Circeo e del Privernate di Fondi (LT). Durante l’evento, i malviventi, armati di coltello, attesero per circa 40 minuti l’apertura della cassa temporizzata, riuscendo a rubare circa 64.000 €. Successivamente fuggirono a bordo di un’auto, rinvenuta giorni dopo alla periferia della città. Indagini e ...

