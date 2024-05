Rapina aggravata - spaccio e porto abusivo di armi Ventenne finisce nei guai

(Di mercoledì 15 maggio 2024)di. Sono i reati contestati a un, arrestato nelle scorse ore dalla polizia e ora in attesa di comparire davanti al giudice per convalida. Gli investigatori lo ritengono responsabile di un colpo ai danni di un coetaneo consumato nel quartiere di san Polo la notte tra domenica e lunedì. Ricevuta la segnalazione dal 112, sul posto sono arrivate subito due Volanti. Gli agenti hanno individuato iltore, già noto alle forze dell’ordine, nei dintorni. Addosso aveva un coltello, alcuni grammi di droga, la refurtiva - gli effetti personali della vittima -, e a casa 400 euro in contanti e 120 grammi di hascisc.

