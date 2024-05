(Di mercoledì 15 maggio 2024) INCARVILLE (Francia) Un casello autostradale trasformato in Far West in una mattinata grigia, di pioggia battente; due agenti della polizia penitenziaria, crivellati dai colpi di un commando assassino; un criminale evaso e la Francia che trattiene il respiro, annichilita dal terrore. E poco importa se la La Mouche, questo il soprannome del 30enne Mohamed Amra datosi alla macchia, non figurerebbe nell’elenco dei detenuti radicalizzati. Il condizionale comunque è d’obbligo e questo accresce l’angoscia per una caccia all’uomo che vede mobilitati trecento agenti della Gendermeria sulle tracce di chi (tra l’altro) resta pur sempre in attesa di giudizio per reati gravissimi: dal rapimento al traffico di droga, dalle rapine all’accusa di essere il mandante di esecuzioni dirivali all’estero. Sono le undici di ieri, quando il cellulare della ...

Raid per far evadere il boss. Uccisi due poliziotti nell’assalto al furgone - raid per far evadere il boss. uccisi due poliziotti nell’assalto al furgone - Un casello autostradale trasformato in Far West in una mattinata grigia, di pioggia battente; due agenti della polizia penitenziaria uccisi, crivellati dai colpi di un commando assassino; un criminale ...

Gaza, media: 7 morti e 11 feriti in raid Israele sulla Striscia - Gaza, media: 7 morti e 11 feriti in raid Israele sulla Striscia - Media arabi affermano che quattro persone sono state uccise e nove ferite in un attacco israeliano che ieri sera ha colpito un appartamento residenziale nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza, mentre mad ...

Gli aiuti umanitari diretti a Gaza che vengono distrutti dai raid e dai coloni israeliani - Gli aiuti umanitari diretti a Gaza che vengono distrutti dai raid e dai coloni israeliani - Il rapporto cita il raid del primo aprile scorso in cui sette operatori umanitari sono stati uccisi, in un attacco sferrato dai droni nella città di Deir al-Balah. I missili hanno colpito un convoglio ...